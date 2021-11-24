В Словакии выявили максимум заразившихся COVID-19 за пандемию

Словацкие медики выявили во вторник 10 315 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель, зафиксированный в 5-миллионной стране за время пандемии, сообщило в среду STV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из общего количества новых заразившихся пациенты, отказавшиеся от вакцинации, составляют более 70%. За прошедшие сутки в стране умер 71 пациент с диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания составило 14 056.

26 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили около 2,5 млн жителей. В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.

В Словакии в течение последних недель происходит стремительное ухудшение эпидемической ситуации. Власти с понедельника ввели в республике локдаун для граждан, отказывающихся от вакцинации. Они не могут посещать общественные мероприятия и магазины, исключая торгующие товарами первой необходимости. Такой режим будет действовать как минимум до середины декабря.