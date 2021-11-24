Власти США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле до 1 июня 2022 года

Министерство финансов США в среду объявило, что продлило лицензии американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или контролируемыми ею предприятиями до 1 июня 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме Chevron, соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

В распространенном Минфином документе отмечается, что дополнительное время дается для проведения критически важных операций и выполнения контрактов и соглашений, обеспечивающих безопасность персонала и активов компаний. Подчеркивается, что данные лицензии не разрешают бурение, добычу, обработку, покупку, транспортировку или доставку любой нефти или нефтепродуктов венесуэльского происхождения, а также наем на работу новых сотрудников.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. В январе 2019 года американские власти выдали лицензию, в рамках которой разрешили пяти перечисленным компаниям продолжить работу в Венесуэле до конца июля 2019 года. Впоследствии действие этой лицензии неоднократно продлевалось. Летом 2021 года Минфин продлил лицензию до 1 декабря 2021 года.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.