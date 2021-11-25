Американка вылечила бесплодие и родила первенца в 50 лет

Сьюзи Трокслер из США родила первенца в 50 лет. Об этом пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Женщина вместе с мужем с 2008 года пытались завести ребенка и очень рады, что наконец-то стали родителями.

Сьюзи ее муж Тони поженились в 2008 году и очень хотели ребенка, но в 2019 году выяснилось, что у женщины бесплодие. Несмотря на это, Трокслер не стала опускать руки, а начала лечение, которое принесло результат.

По словам женщины, она боялась, что из-за возраста беременность будет протекать с осложнениями, но все прошло гладко. В ноябре она родила девочку, которую назвали Лили.

"Я знала, что однажды стану мамой, но не знала, как именно это будет: естественным путем, благодаря ЭКО или усыновление", - рассказала Сьюзан.

Теперь женщина с супругом наслаждаются тем, что стали родителями Своим примером американка хочет показать другим женщинам, у которых бесплодие, что нет ничего невозможного.

"С медицинской точки зрения это было невозможно, но она [Лили] здесь", - подытожила Трокслер.