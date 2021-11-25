МИД КНР выразил протест США

Китай выступает решительно против решения Минторга США ввести ограничения в отношений 12 китайских организаций. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай предпримет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает решительно против подобных действий США и призывает американскую сторону немедленно исправить ошибки", - сказал он.

Как указал дипломат, Китай сохраняет за собой право предпринять необходимые контрмеры в отношении США. "Мы предпримем все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - подчеркнул он.

Чжао Лицзянь также отметил, что США под прикрытием национальной безопасности используют государственную власть, чтобы оказывать давление на китайские компании. "Это всерьез подрывает интересы китайских компаний, нарушает международный торгово-экономический порядок и правила торговли, создает угрозу для глобальных производственных цепочек и цепочек поставок", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

В среду Минторг США добавил 27 организаций и физических лиц в список тех, чья деятельность может противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. В отношении находящихся в этом списке, также действует режим ужесточенного экспортного контроля. В числе попавших в перечень 12 организаций, базирующихся в КНР, одна - в Японии, одна - в Сингапуре и 13 компаний и физлиц из Пакистана. Внесенные в список компании из Японии и Сингапура являются дочерними организациями базирующейся в КНР Corad Technology Limited.