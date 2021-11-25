В Китае усилили контроль за блогерами и звездами в сети

Китай ужесточил контроль за информацией, которую блогеры, знаменитости и их фан-клубы распространяют в интернете. Об этом говорится в заявлении Управления киберпространства страны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что указанные меры направлены на создание позитивной и здоровой интернет-среды, так как распространение сплетен о звездах и внимание к ним подрывают традиционные ценности китайского общества.

Сотрудники ведомства будут следить не только за личными страницами наиболее известных в сети людей, но и за теми сайтами, где публикуются сведения об этих знаменитостях, в том числе реклама с их участием.

Кроме того, ведомство планирует создать "черный список" знаменитостей, которые пропагандируют показное богатство и призывы покупать вещи.

Все актеры, блогеры, певцы и другие известные люди должны следовать "моральным принципам", иначе их ждет запрет на публичную деятельность.