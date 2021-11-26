Мигранты устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше

Группа мигрантов, которые содержатся в Польше в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, устроила бунт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны страны Иоанна Конечняк.

Бунт вспыхнул в центре для иностранцев в местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. По словам Конечняк, около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя "Freedom!" и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

"Ситуация напряженная, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто. Центр хорошо защищен и окружен несколькими заборами. Ни один из них не был пересечен", - цитирует слова Конечняк Польское агентство печати.

"Мигранты пытались сломать забор. Это центр на базе полигона, поэтому там двойные заборы, а кое-где и тройные. Ситуация находится под контролем", - заверила в свою очередь пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская. По ее словам, у иностранцев нет оружия, но на территории есть мебель и другие предметы. "Они пытаются их использовать и используют", - отметила пресс-секретарь.

На место происшествия направлены дополнительные пограничники, а также полиция и пожарные.

Центр в Венджине был создан в сентябре, когда увеличилось число нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу. Там сейчас находятся около 600 иностранцев-мужчин. Большинство из них - граждане Ирака и Афганистана.