https://news.day.az/world/1408275.html Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано недалеко от побережья Фиджи в пятницу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался на расстоянии 553 км к северо-западу от столицы островного государства, города Сува, с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 520 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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