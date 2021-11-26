https://news.day.az/world/1408293.html В Турции задержаны 17 террористов РПК
В Турции задержаны 17 террористов РПК
Силы безопасности Турции задержали в пятницу 17 человек по подозрению в причастности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической. Об этом сообщил телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, аресты были произведены в ходе расследования в отношении РПК в провинции Адана на юге страны. Рейды проводились на основании ордеров, выданных прокуратурой Аданы.
Задержанные доставлены в местные отделения полиции. По предварительным данным, они осуществляли деятельность от имени РПК, вели пропаганду данной организации в социальных сетях.
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