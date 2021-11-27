Россия и Китай являются естественными членами Организации тюркских государств, сказал бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

"По Нахчыванскому соглашению от 2009 года был создан Тюркский совет, сегодня в его состав входят семь стран-членов. Венгрия и Туркменистан являются членами-наблюдателями, а Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан продолжают свой путь в качестве постоянных членов. Конечно, в ближайшие годы это число будет расти", - сказал он.

По его словам, государства, где говорят на тюркских языках или в них проживают тюрки, являются естественными членами этого сообщества.

"Монголия - одна из них. Кроме того, все балканские страны, в первую очередь Венгрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания и Македония, являются естественными членами этой организации, и в будущем будут включены в ее состав. Россия и Китай также являются естественными членами этого сообщества. В этой обширной географии на нас лежит большая ответственность, и мы это осознаем", - добавил он.