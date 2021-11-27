https://news.day.az/world/1408720.html Число жертв жуткого ДТП с автобусом в Мексике возросло до 21
Число жертв жуткого ДТП с автобусом в Мексике возросло до 21
Два человека, получивших травмы в пятницу в ДТП с автобусом в штате Мехико, умерли в больнице. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, общее число жертв автокатастрофы увеличилось до 21, в больницах остаются 27 человек.
Автобус с паломниками врезался в жилой дом в районе Хокисинго. По предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы транспортного средства.
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