В Армении задержаны криминальные авторитеты

Полиция Армении вечером 26 ноября провела спецоперацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе операции в Ереване были задержаны 16 представителей криминального мира.

Действия правоохранителей были предприняты в рамках борьбы с криминальной субкультурой.

Среди задержанных - лица, которые неоднократно "высвечивались" в разных уголовных сюжетах. Так, по информации СМИ, на участки были доставлены в общей сложности 16 человек, среди которых: Рубен Костанян по кличке "Бого", Александр Макарян по кличке "Ало", Андраник Согоян по кличке "Зап", житель Еревана, "вор в законе" Армен Манукян ("Сево"). В руки правоохранителей попали также Артем Арутюнов ("Артем Каневский"), Ара Бандурян ("Норатусци Аро") и многие другие лица.

В квартирах задержанных решением суда проводились обыски, найдено стрелковое и холодное оружие, бронежилеты, патроны и т.д.