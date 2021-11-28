Число пострадавших при взрывах на «Листвяжной» возросло

Число пострадавших при взрыве на кузбасской шахте "Листвяжная" возросло до 76. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти уточнили, что по состоянию на 12:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени) воскресенья, 28 ноября, в местных больницах проходят лечение 64 человека, еще 12 находятся под наблюдением врачей на дому.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших в результате ЧП. В ходе аварийно-спасательных работ после аварии на шахте удалось поднять тела 11 погибших, из них трое - спасатели.

Взрывы метана на шахте "Листвяжная" произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца.