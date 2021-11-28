ВОЗ оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению международной организации, существующие препараты эффективны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения намеренно пропустила две буквы греческого алфавита при наименовании нового штамма коронавируса. Как объяснила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, от "ню" и "кси" отказались, чтобы избежать ярлыков, поэтому вариация получила название омикрон.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.