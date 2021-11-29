https://news.day.az/world/1409304.html В Перу произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
В Перу произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, сообщает в воскресенье Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Эпицентр землетрясение находился в 45 км к северо-западу прибрежного города Барранка на глубине 112 км. Подземный толчок был зафиксирован вчера в 5:52 утра по местному времени (14:52 по бакинскому времени).
Отмечается, что, несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине, что это редко приводит к серьезным разрушениям.
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