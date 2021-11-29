В Китае отчитались о рекордно низкой рождаемости за десятилетия

Суммарный коэффициент рождаемости в КНР составил 8,5 новорожденных на 1000 человек - самом низком уровне этого демографического параметра за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число родившихся детей также на рекордно низком уровне с 1961 года. Тогда, из-за голода, вызванного политикой "Большого скачка", жертвами которого стало около 30 млн человек, родилось всего 11 900 000 детей, что на 150 тыс. меньше, чем в 2020 году.

При этом, индекс фертильности (число детей, в среднем родившихся за жизнь у одной женщины) составил около 1,3 - критически мало необходимого для увеличения населения уровня (2,1) и значительно ниже, чем даже в большинстве европейских и латиноамериканских странах.

Эксперты связывают низкие демографические показатели с провалом проведения "политики одного ребенка", а также неспособностью властей предоставить экономические и социальные условия для поднятия уровня жизни населению.

"То, что сделало китайское правительство, очень похоже на то, что делало японское (Япония также столкнулась с демографическим кризисом в последние двадцать лет - прим.ред.). И при этом, первое гораздо беднее второго. В то время, как Япония может предоставить своим будущим гражданам бесплатное здравоохранение и доступное образование, то у Китая таких финансовых возможностей нет. Большинство людей хотят себе одного ребенка, как долгое время предлагало им правительство", - сообщил профессор акушерства и гинекологии И Фусянь из Университета Висконсина в Мэдисоне.

В рамках политики "Одна семья - один ребенок", проводимой в КНР с 1980 по 2015 года, жителям КНР не разрешалось иметь более одного ребенка в семье. Иногда женщин, нарушавших закон, могли стерилизовать или заставлять сделать аборт. В связи с тем, что в связи с общественными порядками, наследником мог стать только мальчик, новорожденных девочек часто убивали или отдавали на усыновление, в результате чего возник гендерный дисбаланс. Китайским родителям разрешили иметь двух детей в 2015 году, а в 2021 отказались от лимита на детей вовсе.