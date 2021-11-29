Раскрыто неожиданное последствие появления омикрон-штамма коронавируса

Индийское издание Economic Times рассказало, что появление и распространение нового омикрон-штамма коронавируса обернулось неожиданными последствиями для мировой экономики - алмазное сырье подорожало в среднем на пять-десять процентов. Журналисты газеты раскрыли, что в Южно-Африканской Республике и Ботсване, имеющих крупные месторождения, начались проблемы с поставками, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В этих двух государствах расположены одни из самых больших рудников De Beers, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Рост стоимости сырья побудил производителей алмазов из Индии расходовать свои запасы более сдержанно, так как в ближайшем будущем им придется закупать необходимые материалы по более высокой цене.

Драгоценные камни и ювелирные изделия составляют вторую по величине статью экспорта в Индии. Доля алмазов в этом объеме составляет более 63 процентов. В стране обрабатывают 14 из 15 алмазов в мире. Рост цен на этот вид камней в сочетании с возможным дефицитом сырья вызвал беспокойство у индийских экспортеров, прежде всего из городов Сурат и Мумбаи. У этих поставщиков уже заключены контракты с клиентами из США, Китая и стран Ближнего Востока.

"Спрос превышает предложение. Предложение находится под давлением с момента вспышки COVID-19 в прошлом году. Еще недавно ситуация находилась в процессе стабилизации, но теперь новый вариант COVID-19, появившийся в Южной Африке и Ботсване, будет оказывать дополнительное давление на сектор предложения", - рассказал заместитель председателя индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах.

Несмотря на подорожание алмазного сырья, стоимость бриллиантов осталась прежней. "На данный момент нет проблем с добычей полезных ископаемых на наших рудниках в Южной Африке и Ботсване", - заявил управляющий директор De Beers India Сачин Джайн.