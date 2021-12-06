Европа потратит сотни миллиардов на «этичную» конкуренцию с Китаем

Европейский союз планирует потратить сотни миллиардов долларов на инфраструктуру по всему миру в рамках проекта Global Gateway, чтобы достойно конкурировать с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Financial Times ознакомилась с проектом документа, который предполагает, что амбиции Евросоюза будут серьезно зависеть не только от государственных вложений, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

300 миллиардов долларов должны быть инвестированы к 2027 году, речь идет о ресурсах самого Евросоюза, стран-членов, финансовых учреждений и национальных банков развития. Кроме того, предполагаются попытки "мобилизировать финансирование и экспертизу со стороны частного сектора". Планы, как ожидается, будут представлены 1 декабря.

Сейчас Запад старается активнее включаться в проекты в развивающихся странах, чтобы противостоять китайской инициативе, направленной на наращивание влияния Пекина во всем мире. Global Gateway напрямую не подается как альтернатива китайским планам, в документации притом подчеркивается, что он должен обеспечить "этичный подход".

"Предлагая позитивный вариант для развития глобальной инфраструктуры, Global Gateway обеспечит инвестиции в международную стабильность и сотрудничество и продемонстрирует, что демократические ценности предлагают уверенность и справедливость, надежное будущее для партнеров и долгосрочные преимущества для жителей всего мира", - указывается в документе. Программа в первую очередь будет ориентирована на цифровизацию и сферы здравоохранения, экологии, транспорта и энергетики.

Китайский мегапроект, запущенный в 2013 году, предполагает проекты по развитию инфраструктуры по всему миру. В сентябре стало известно, что конкурировать с ним собираются и в Вашингтоне. Сообщалось, что представители США планируют поездку по Южной Америке для разработки новых структурных проектов, которые будут противостоять экономической программе Пекина.