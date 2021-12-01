В России разрабатывают ПО, способное предсказывать массовые беспорядки

Корпорация "Ростех" разрабатывает программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта, которое будет помогать силовикам предсказывать массовые беспорядки, а также предлагать порядок действий в связи с эскалацией конфликта, сообщает газета "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специальное программное обеспечение будет анализировать отправленные сообщения в социальных сетях, СМИ, а также информацию, предоставляемую "умными" камерами и другими источниками.

В том случае, если избежать массовых беспорядков не удалось, оно будет предлагать силовикам меры по их ликвидации.

Разработкой ПО будет заниматься подразделение "Ростеха", ООО "Национальный центр информатизации", которое планирует завершить работы в 2022 году. СПО разрабатывается в рамках проекта МЧС "Безопасный город".

Эксперты, опрошенные изданием, расходятся во мнениях относительно возможностей проекта. Одни считают, что современные технологии позволяют выполнять все поставленные задачи, другие указывают на то, что в России пока нет подобных технологий.