В России разрабатывают ПО, способное предсказывать массовые беспорядки
Корпорация "Ростех" разрабатывает программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта, которое будет помогать силовикам предсказывать массовые беспорядки, а также предлагать порядок действий в связи с эскалацией конфликта, сообщает газета "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специальное программное обеспечение будет анализировать отправленные сообщения в социальных сетях, СМИ, а также информацию, предоставляемую "умными" камерами и другими источниками.
В том случае, если избежать массовых беспорядков не удалось, оно будет предлагать силовикам меры по их ликвидации.
Разработкой ПО будет заниматься подразделение "Ростеха", ООО "Национальный центр информатизации", которое планирует завершить работы в 2022 году. СПО разрабатывается в рамках проекта МЧС "Безопасный город".
Эксперты, опрошенные изданием, расходятся во мнениях относительно возможностей проекта. Одни считают, что современные технологии позволяют выполнять все поставленные задачи, другие указывают на то, что в России пока нет подобных технологий.
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