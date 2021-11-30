В России медведь вышел в крупный город и ранил двух человек

Бурый медведь вышел в Артем (один из крупных городов Приморского края) и напал на женщину. После этого инцидента в администрации города рекомендовали местным жителям не выходить из дома без нужды и соблюдать осторожность.

"В районе улиц Сереневая, Механизаторов и Солнечной замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа", - говорится в сообщении администрации Артемовского городского округа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пострадавшая в настоящее время находится в травматологическом отделении больницы с рваными ранами.

Позже медведь напал на егеря, сообщил глава городского округа Вячеслав Квон в Instagram.

О состоянии мужчины информации нет, он также получил травмы.

Агрессивного зверя пришлось застрелить.

По данным охотинспекции, зверь был один. Его застрелили в тот момент, когда он находился возле строительного супермаркета.

Артем - один из крупнейших городов Приморского края, его население составляет свыше 100 тысяч человек.