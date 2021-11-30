В Британии сократили время до ревакцинации от коронавируса

Минздрав Великобритании принял решение сократить время до ревакцинации от коронавируса с шести до трех месяцев в связи с появлением нового штамма "омикрон", сообщил в своем Twitter глава британского Минздрава Саджид Джавид, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма "омикрон" <...> Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев", - написал Джавид.

JCVI - объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании.