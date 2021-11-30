https://news.day.az/world/1409853.html NASA отложило выход астронавтов в космос из-за движущегося к МКС мусора
NASA отложило выход астронавтов в космос из-за движущегося к МКС мусора
NASA решило отложить выход в космос двух астронавтов с борта МКС из-за приближающихся к станции обломков мусора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, команда решила отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", - говорится на странице космического ведомства в Twitter.
Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были выйти выйти в космос, чтобы заменить антенну на внешнем корпусе станции, которая перестала подавать сигнал.
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