NASA отложило выход астронавтов в космос из-за движущегося к МКС мусора

NASA решило отложить выход в космос двух астронавтов с борта МКС из-за приближающихся к станции обломков мусора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, команда решила отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", - говорится на странице космического ведомства в Twitter.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были выйти выйти в космос, чтобы заменить антенну на внешнем корпусе станции, которая перестала подавать сигнал.