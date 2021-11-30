Крупнейшие бренды одежды поймали на всемирном обмане. Согласно недавнему исследованию, представители индустрии моды оказались замешаны в уничтожении лесов в Амазонии.

Как сообщает британское издание Gurdian, корпорации ZARA и Nike уже долгое время поставляют материал для изделий с одного из бразильских заводов, который занимается тотальной вырубкой деревьев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Леса ликвидируют, в частности, под плантации сои, на корм скота. Кожу этих животных как раз и используют бренды.

Ранее компании постоянно твердили о защите экологии планеты и якобы прекратили сотрудничать с подобными предприятиями. Но результаты расследования вскрыли ложь.