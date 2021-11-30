Талибы на встрече с представителем США потребовали срочной разморозки афганских активов

Делегация радикального движения "Талибан" провела в Дохе двухдневные консультации со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Как написал во вторник назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter, среди прочего радикалы потребовали от Вашингтона незамедлительной разморозки банковских госрезервов Афганистана и отмены санкций против своих функционеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) во главе с министром иностранных дел [во временном правительстве] Амир Ханом Моттаки провела двухдневные консультации со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом. <...> Афганская сторона заверила в [обеспечении] безопасности [Афганистана], потребовав безоговорочной разморозки активов Афганистана (порядка $9,4 млрд - прим. ТАСС), исключения [своих функционеров] из черных списков и отмены санкций", - указал представитель талибов.

Помимо этого "стороны обсудили различные политические и гуманитарные вопросы, проблемы, связанные с здравоохранением, образованием и безопасностью в Афганистане, а также создание необходимых условий для банковских операций и выплаты наличных средств в стране".

В целом, как отметили в движении "Талибан", встреча прошла в позитивном ключе "и обе стороны договорились проводить подобные консультации в будущем".

27-28 ноября радикалы провели в Дохе переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Афганистану Томасом Никлассоном и сопровождавшей его делегацией, встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также провели консультации с делегацией Великобритании во главе с работающим в катарской столице временным поверенным в делах Соединенного Королевства в Кабуле Мартином Лонгденом.

Ситуация в Афганистане

После объявления Вашингтоном весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое почти двадцатилетнее присутствие там. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.