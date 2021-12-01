JPMorgan спрогнозировал подорожание нефти до $150

Цены на нефть могут подняться до $125 за баррель в следующем году и достичь $150 за баррель в 2023 году, прогнозируют аналитики J.P.Morgan Chase & Co, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это обусловлено тем, что ОПЕК+ "крепко держит руку на пульсе" нефтяного рынка. Участники соглашения вернули себе благоприятную позицию, "которую они будут защищать за счет сохранения запасов на низком уровне, сбалансированности рынка" и других мер, полагают эксперты банка.

В пятницу котировки контрактов на марку WTI рухнули на 13%, Brent - почти на 12%, что стало рекордным дневным снижением с первых дней пандемии COVID-19. Эти панические настроения вызвал новый штамм коронавируса "омикрон". Инвесторы опасаются, что страны будут вновь вводить ограничения, и это вызовет замедление темпов роста мировой экономики. Всё это наложилось на вялые торги в пятницу - на следующий день после Дня благодарения в США.

В JPMorgan полагают, что участники ОПЕК+, вероятно, замедлят темпы наращивания добычи в начале следующего года и вряд ли будут увеличивать поставки, если цены на нефть не будут иметь "сильной поддержки".