Новый штамм коронавируса выявили в 20 странах мира

Новый штамм коронавируса омикрон выявлен уже в 20 странах мира, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи (Anthony Fauci), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, всего в мире зарегистрировано 226 случаев инфицирования новым видом COVID-19. Он отметил, что еще в понедельник, 29 ноября, эта было 18 государств и 205 заболевших. Глава организации уверен, что цифры будут неуклонно расти.

Ранее стали известны нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. При заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил.

Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс. Врачи отмечают, что омикрон-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей.

Медики из Южно-Африканской Республики, где был обнаружен вирус, выразили обеспокоенность быстрым распространением омикрона cреди молодых людей.