США допустили новые ограничения на авиаперелеты
В США допустили введение дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами из-за нового штамма.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы рассматриваем вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы они оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени", - заявила Псаки на брифинге.
Она отметила, что о штамме омикрон "многое остается неизвестным", а уже введенные ограничения на авиаперелеты нужны, чтобы у специалистов было больше времени на исследования.
С понедельника, 29 ноября, власти США запретили въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма COVID-19 B.1.1.529. Ограничения коснулись ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
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