Как во французских ресторанах проверяют ковид-паспорта

В сети распространились кадры, как сотрудники полиции проверяют ковид-сертификаты граждан, посещающих кафе и рестораны.

Как передает Day.Az, видео, которое вызвало множество вопросов, опубликовано в Телеграм.

В частности, посмотревшие кадры, спрашивают, почему полиция проверяет граждан после того, как они сели обедать. Ведь логичнее было бы проверять наличие сертификатов на входе.