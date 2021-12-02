https://news.day.az/world/1410789.html Как во французских ресторанах проверяют ковид-паспорта - ВИДЕО
Как во французских ресторанах проверяют ковид-паспорта - ВИДЕО
В сети распространились кадры, как сотрудники полиции проверяют ковид-сертификаты граждан, посещающих кафе и рестораны.
Как передает Day.Az, видео, которое вызвало множество вопросов, опубликовано в Телеграм.
В частности, посмотревшие кадры, спрашивают, почему полиция проверяет граждан после того, как они сели обедать. Ведь логичнее было бы проверять наличие сертификатов на входе.
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