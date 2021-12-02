https://news.day.az/world/1410956.html При теракте в Сирии погибли нефтяники
При теракте в Сирии погибли нефтяники
По меньшей мере 10 работников одного из нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (расположена на востоке арабской республики) погибли, еще один получил ранения в результате теракта.
Об этом в четверг сообщило сирийское агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подробности инцидента уточняются.
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