США выпустили первый образец модернизированной атомной бомбы

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США, передает Day.Az.

Уточняется, что образец был произведен 23 ноября.

Модернизированный боезаряд придет на смену трем модификациям B61-3, B61-4 и B61-7 боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Как отметили в управлении, в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится по меньшей мере на 20 лет. Полномасштабное серийное производство планируют начать в мае 2022 года, а завершение производства всех необходимых ядерных боезарядов придется на 2026 финансовый год.

Новая атомная бомба будет отличаться также отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, которая увеличивает точность применения.