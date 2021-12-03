В США десятки детей привили просроченной вакциной

В штате Мэриленд в США десяткам детей сделали прививки просроченной вакциной от коронавируса от компании Pfizer. Об этом сообщает The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, по меньшей мере 70 детей привили препаратом, который оказался просроченным из-за нарушения условий хранения. Службы здравоохранения заверили, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. При этом они призвали их родителей проследить, чтобы детям сделали еще одну дозу вакцины для должной защиты от COVID-19.

"Мы глубоко сожалеем об ошибке и приносим извинения за беспокойство и неудобства, причиненные семьям", - заявил замглавы местной администрации по здравоохранению Джордж Аскью (George L. Askew). По его словам, в регионе провели переподготовку персонала по вопросам хранения вакцин.