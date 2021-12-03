Дипломаты из Европы привезли в Ботсвану омикрон-штамм COVID-19

Дипломаты из разных стран Европы привезли в Ботсвану омикрон-штамм коронавируса. Об этом заявил президент государства Мокветси Масиси, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первые случаи заражения новым вариантом COVID-19, согласно заявлениям властей, были зафиксированы у четырех иностранных граждан, приехавших в страну с дипломатической миссией в конце ноября. Они покинули государство через несколько дней.

"Дипломаты прибыли из ряда стран - из стран их происхождения, стран, где они работают. Они проехали через некоторые другие государства, чтобы попасть в Ботсвану. (...) Некоторые из них были в Европе. Другие - в других местах", - заявил Масиси, подчеркнув, что ученые пока не могут указать источник возникновения нового штамма.

Президент раскритиковал запреты некоторых стран на авиасообщение и назвал их проявлением "почти империалистического мышления". Он указал, что подобные действия "бесчеловечны, унизительны и недопустимы".

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

На данный момент омикрон-штамм появился более чем в 20 странах мира. 3 декабря стало известно о заражении жителя Австралии, который был полностью привит и не выезжал за пределы страны.