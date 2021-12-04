https://news.day.az/world/1411553.html Госсекретарь США сказал, когда Путин и Байден проведут разговор
Госсекретарь США сказал, когда Путин и Байден проведут разговор
Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен пройти уже очень скоро, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем", - сказал он, отметив особую важность непосредственных контактов лидеров двух стран.
Также глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден изложит Путину "наше сильное желание предсказуемости и стабильности в отношениях стран".
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