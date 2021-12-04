Европейские страны готовятся к нашествию омикрон-штамма коронавируса

Во Франции подтверждены не менее 12 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в понедельник в Париже состоится заседание Совета обороны, на котором будет обсуждаться вопрос введения дополнительных мер для борьбы с пандемией. По оценкам минздрава страны, пик пятой волны ожидается во Франции в конце января. Местных жителей призывают сделать бустерную прививку.

"Рассматривается возможность вакцинации детей в возрасте от пяти до 12 лет. В любом случае, пока нет речи об обязательной вакцинации детей, но мы, конечно же, внимательно относимся к заявлениям властей", - сообщил министр образования франции Жан-Мишель Бланке.

В Хорватии отмечено снижение заболеваемости, но нагрузка на систему здравоохранения страны остается высокой. Вместе с тем власти страны уверены, что научных доводов для обязательной вакцинации нет.

В Великобритании бустерную прививку от коронавируса сделал премьер-министр Борис Джонсон. Британские медики предупреждают , что вариант омикрон может стать причиной огромной волны заболеваемости в стране. На данный момент более половины случаев заражения новым штамм в Соединенном Королевстве выявлено среди лиц, прошедших полный курс вакцинации.

"Я думаю, что все должны принять участие в борьбе с коронавирусом и делать прививку каждые полгода.Я абсолютно не поддерживаю антипрививочников, из-за них вводят ограничения", - говорит жительница Лондона.

Всего в Великобритании обнаружено уже свыше 50 случаев инфицирования омикрон-штаммом Вместе с тем премьер рекомендовал британцам готовится к Рождеству в обычной манере.