Во Франции люди прорываются в торговый центр, требующий паспорта вакцинации

Во Франции уже несколько месяцев продолжаются протесты против ограничительных мер в связи с коронавирусом.

На этот раз в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как люди прорываются в торговый центр, требующий паспорта вакцинации. Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Реальная война".

Представляем вниманию читателей эти кадры: