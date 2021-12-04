https://news.day.az/world/1411695.html Во Франции люди прорываются в торговый центр, требующий паспорта вакцинации - ВИДЕО
Во Франции люди прорываются в торговый центр, требующий паспорта вакцинации - ВИДЕО
Во Франции уже несколько месяцев продолжаются протесты против ограничительных мер в связи с коронавирусом.
На этот раз в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как люди прорываются в торговый центр, требующий паспорта вакцинации. Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Реальная война".
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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