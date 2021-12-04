В Вене на протесты против обязательной вакцинации от ковида вышли десятки тысяч человек

Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации в Вене против ограничительных мер и обязательной вакцинации от нового коронавируса. Безопасность обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленным данным полиции, число участников акций протеста составило более 40 тыс.

Всего в Вене заявлено почти 20 демонстраций. Основной митинг собрался в центре города у площади Хельденплац. Протестующие парализовали движение всего транспорта и намерены до вечера пройти маршем по улице Рингштрассе. Демонстранты выступают за свободное решение граждан о вакцинации от коронавируса. Звучат лозунги за досрочные выборы в парламент на фоне громких правительственных перестановок за последние месяцы из-за смены руководства в правящей Австрийской народной партии. Протестующие также выступают против бургомистра Вены Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер.

В полиции сообщили о задержании нескольких человек и применении перцовых баллончиков в ответ на брошенные в стражей порядка петарды.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии и во избежание коллапса в системе здравоохранения на фоне рекордной заболеваемости COVID-19 ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Локдаун и план введения обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к беспрецедентным массовым протестам с участием десятков тысяч человек по всей Австрии за прошедшие выходные.