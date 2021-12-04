В Турции предотвращено покушение на Эрдогана

Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили в субботу взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила газета Cumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге. Как уточнила газета, устройство было обнаружено "в последний момент" и уничтожено незадолго до начала выступления Эрдогана.

Сиирт расположен на юго-востоке страны. Президент Турции прибыл в субботу в этот город, чтобы выступить перед своими сторонниками.

Как утверждают ряд других турецких СМИ, включая агентство Demirören, бомба была обнаружена и обезврежена не в Сиирте, а в городе Мардин на юго-востоке Турции. По данным Demirören, взрывное устройство было действительно установлено под машиной полицейского, который нес службу во время митинга Эрдогана в Сиирте.