Премьер Дании Фредериксен покаялась из-за забытой маски

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сожалеет из-за отсутствия защитной медицинской маски на ее лице при походе в магазин. Об этом сообщается на странице политика в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фредериксен посетила магазин, находящийся в центре Копенгагена, забыв про "антиковидные" меры предосторожности.

"Вчера я забыла надеть защитную маску для лица, когда находилась в магазине в центре Копенгагена... Поэтому я, конечно, сожалею и хочу еще раз поблагодарить всех вас за все, что мы делаем, чтобы не допустить распространения заражения", - подчеркнула 44-летняя премьер.

Как стало известно, один из граждан снял Фредериксен на видео. Затем данный ролик появился в сети.

29 ноября в Дании вступил в силу ряд новых ограничений. Меры предписывают обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте.