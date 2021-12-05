Глава Audi потребовал прекратить добывать ископаемое топливо

Генеральный директор компании Audi Маркус Дюсманн в рамках Климатической конференции, организованной Speigel и BCG, назвал главной причиной изменения климата добычу углеводородов, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. "Изменение климата вызвано ископаемым топливом, которое мы добываем из земли. Это должно прекратиться. Нам нужно общество, свободное от ископаемых", - заявил он. Добиваться этого он намерен при помощи электрификации, хотя до полного перехода бренда на электротягу осталось более десяти лет.

Ранее в текущем году компания объявила, что к 2025 году в модельной линейке будет 20 полностью электрических автомобилей, а к 2033 году в ней и вовсе не останется двигателей внутреннего сгорания. При этом Audi обещает, что уже с 2026 года все новые модели марки будут исключительно электрическими. Подключаемые гибриды, по словам Дюсманна, "устранят разрыв" между автомобилями с ДВС и электрокарами, тем самым "сгладив переход на электротягу". Он добавил, что "гибридам ещё найдётся место в ближайшие несколько лет". Рассуждая об электрокарах, глава Audi также подчеркнул важность инфраструктуры: "Там, где электромобили, должны быть и зарядные станции. Их действительно не может быть слишком много".

При этом электромобили отнюдь не станут обеспечивать больший запас хода на одной зарядке. Дюсманн заявлял, что будущие Audi с электрическими силовыми установками будут, наоборот, менее "дальнобойными". "Я не думаю, что установка батарей большой ёмкости, с запасом хода на тысячи километров, станет трендом", - сказал он. Развитие инфраструктуры для электрокаров в виде увеличения количества зарядных станций сделает это попросту ненужным, считает топ-менеджер. Как результат, ёмкость батарей начнёт уменьшаться, сделав электромобили менее тяжёлыми и дорогими.