Извержение вулкана в Индонезии: 13 погибших

Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии. Катаклизм начался в субботу, 4 декабря. По предварительным данным, погибли 13 человек, десятки получили травмы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что пепел обрушился на соседние деревни. Люди убегали из населенных пунктов в панике. На данный момент личности двоих установлены среди погибших. Около 98 человек пострадали, у большинства из них ожоги, а 35 человек попали в больницу. В результате ЧП частично разрушился мост, которые соединял два района.