В Кении автобус рухнул в воду, погибли 24 человека

В Кении жертвами переезда автобуса через реку стали 24 человека. Инцидент произошел 4 декабря в центральной части страны. Обновленные данные приводит кенийская газета The Star. Издание пишет, что 12 человек удалось спасти. Среди них четверо детей и восемь взрослых. 15 погибших были членами одной семьи, которые ехали на свадьбу. Торжество отменили из-за трагедии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Автобус пытался переехать реку Энзиу. Водитель не справился с управлением, когда транспорт завалился на левую часть из-за течения. В результате машина рухнула в воду. В местной полиции сообщили, что в салоне находились члены католической церкви.

Погибшие должны были присутствовать на свадьбе пожилой четы старше 70 лет. На месте ЧП проводились спасательные работы, которые осложнялись из-за сильного течения.