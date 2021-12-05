В России за сутки выявили более 32 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 602, до 9 801 613, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 15 октября. В относительном он составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 593. Всего уже выздоровели 8 502 406 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 206 против 1 215 днем ранее, до 281 278. Количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным с 8 ноября.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,87%, следует из данных штаба.