Объяснено появление новых штаммов коронавируса

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка связал появление новых штаммов коронавируса с недостаточным уровнем вакцинации населения по всему миру в целом. Об этом глава гуманитарной организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рокка объяснил, что остановить распространение и мутацию коронавируса возможно только в условиях всеобщей вакцинации. "Если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок", - заявил глава Красного Креста.

Также эксперт обеспокоен тем, что другие страны могут утаить свои открытия о новых штаммах от мирового научного сообщества из страха перед новыми ограничениями и санкциями, как это было с ЮАР после обнаружения омикрон-штамма. "Нельзя винить южноафриканских ученых за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие. Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее", - считает Рокка.