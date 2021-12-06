Францию захотели вывести из НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступая перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа заявил о желании вывести страну из НАТО.

"Я хочу, чтобы Франция вышла из-под единого военного командования НАТО", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик также отметил, что французы "не будут вассалами Европейского Союза".

О выдвижении Земмура на пост президента Пятой республики стало известно 30 октября. Он известен как сторонник радикально правых взглядов. В настоящее время в список претендентов на должность главы государства, выборы которого пройдут во Франции в апреле 2022 года, входят уже более 40 человек.