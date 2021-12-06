https://news.day.az/world/1412265.html В США автомобиль чуть не сбил насмерть полицейского - ВИДЕО
В США автомобиль чуть не сбил насмерть полицейского - ВИДЕО
В США автомобиль чуть не сбил насмерть полицейского.
Как передает Day.Az, кадры инцидента, произошедшего в штате Айдахо, опубликованы в Телеграм.
Полицейский получил незначительные травмы после того, как ему пришлось перепрыгнуть через бетонный барьер, чтобы избежать столкновения с встречным пикапом.
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