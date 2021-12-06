В США автомобиль чуть не сбил насмерть полицейского.

Как передает Day.Az, кадры инцидента, произошедшего в штате Айдахо, опубликованы в Телеграм.

Полицейский получил незначительные травмы после того, как ему пришлось перепрыгнуть через бетонный барьер, чтобы избежать столкновения с встречным пикапом.