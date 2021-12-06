В Шотландии предложили каждый день сдавать тест на COVID

Жителям Шотландии в целях безопасности было бы желательно сдавать экспресс-тест на COVID-19 каждый раз, когда они покидают дом, заявил заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Лично я теперь сдаю экспресс-тест каждый день, когда я выхожу с перспективой встретиться с другими представителями общественности за пределами моего дома. Я бы убеждал бы и других делать то же самое, потому что это дает мне уверенность, что я защищаю свой собственный дом, и это дает мне уверенность, что я защищаю других людей", - приводит его слова издание The Guardian.

Суинни указал на желание властей повысить регулярность экспресс-тестов и делать их чаще двух раз в неделю, когда кто-либо хочет взаимодействовать с другими людьми.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии всего в Великобритании было диагностировано свыше 10,4 млн заражений, около 145 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 9,2 млн человек выздоровели.