Байден приветствует возможность прямого диалога с Путиным

Президент США Джо Байден приветствует возможность ведения прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник представитель администрации США на спецбрифинге о предстоящем разговоре лидеров двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет замены прямому диалогу лидеров, и это в полной мере верно в том, что касается отношений США и России. Президент Байден приветствует возможность ясного и прямого взаимодействия с президентом Путиным", - отметил представитель администрации.

Байден проведет в преддверии беседы с российским лидером разговоры по телефону с союзниками в Европе для координации действий, заявил представитель администрации.

Он напомнил, что главы двух государств во вторник проведут переговоры по защищенной видеосвязи. "В преддверии этого звонка президент [Байден] позже сегодня проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками, чтобы скоординировать свое послание и убедиться, что он отправится на разговор с президентом Путиным [на фоне] единства союзников и сильной трансатлантической солидарности в отношении дальнейших действий", - отметил чиновник.