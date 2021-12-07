Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 34 человек. Об этом во вторник сообщил информационный портал Kompas со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, 16 человек пропали без вести. При этом более 2 тыс. жилых построек получили повреждения в результате извержения вулкана.

Как сообщил информационный портал, поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.

Ранее в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. 6 декабря экстренные службы сообщали о 15 погибших и 56 пострадавших местных жителей. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.