Талибы просят предоставить им место в ООН

Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" призвало Генеральную Ассамблею ООН пересмотреть решение по поводу отказа предоставить движению место Афганистана в этой организации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Несправедливо предоставлять место Афганистана в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана", - заявил во вторник заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

"Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее", - заявил в твиттере представитель талибов.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в ООН Афганистан и Мьянму, сообщается во вторник на сайте ООН. Генассамблея согласилась отложить принятие решения, а это значит, что нынешние послы останутся на своих местах, несмотря на новые де-факто власти в обеих странах.