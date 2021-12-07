В Британии рассказали о тысячах заразившихся омикрон-штаммом

Каждый день омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании заражается около тысячи человек, что значительно превышает данные статистики. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученого, число заболевших удваивается каждые три-четыре дня. ""Омикрон" составляет уже около одного процента всех случаев заражения коронавирусом в день, это примерно от 500 до тысячи случаев", - заявил Баллу.

Генетик отметил, что это не точная цифра, однако считает, что она "недалека от истины". Баллу возложил большие ожидания в борьбе с новым вариантом COVID-19 на вакцину. Он указал, что хотя она и не сильно препятствует распространению коронавируса, но бережет людей от возможного тяжелого течения болезни и последующих осложнений.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в Великобритании зарегистрировано 336 подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом.