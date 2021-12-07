12 автомобилей столкнулись под Воронежем

Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла под Воронежем, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Транспортные средства столкнулись рано утром на 493-м километре автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. По данным ведомства, все началось с того, что водитель 1989 года рождения за рулем Kia Rio не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Двигавшиеся за ним водители попытались уйти от столкновения и совершили маневр, в результате которого участниками аварии стали еще 11 автомобилей, в том числе BMW и Kia Picanto.

Пострадавших нет. На месте работает дорожно-патрульная служба.